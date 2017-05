Presos políticos palestinos finalizan hoy 41 días de huelga de hambre

Despues de 41 dias, los cientos de presos palestinos que llevaban a cabola huelga de hambre desde el 17 de abril en cárceles israelíes pusieron fin hoy a su protesta, tras haber obtenido promesas de mejora de las autoridades carcelarias israelíes.

A pesar de la manipulación israelí y confinar a los líderes de la huelga en celdas de aislamiento, Israel fue obligada a negociar con los líderes y aceptar las condiciones humanitarias exigidas por los huelguistas.

Hasta el viernes a las ocho horas de la mañana, la administración penitenciaria israelí aseguraba que no se podía hacer ninguna concesión. Sin embargo, dos horas más tarde todo cambió e Israel tuvo que reconocer el acuerdo que es considerado como una victoria para los presos políticos palestinos.

Según los israelís, la negociación fue acordada con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y no con los representantes y lideres palestinos encarcelados, lo que no corresponde a la realidad y que fue categóricamente desmentido por los presos palestinos.

El acuerdo, entre otras demandas, prevé que los presos políticos palestinos puedan recibir dos visitas al mes. Esta era una de las principales reivindicaciones de los huelguistas, que antes de la protesta solo podían tener una sola visita mensual y en la mayoría de las oportunidades esta visitas era negada por Israel.

No obstante, los líderes palestinos y todos los presos estarán en estado de alerta, ya que es costumbre de Israel no respetar los acuerdos firmados. De hecho, el ministro de seguridad sionista Gilad Erdan ha declarado hoy que no respetará el acuerdo firmado con los lideres palestinos encarcelados.

Hoy más de 6.800 presos palestinos se encuentran encarcelados por Israel, solo debido a sus actividades de resistencia contra la ocupación militar de sus tierras y las permanentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que Israel comete en contra de la población palestina bajo ocupación.

Entre los presos hay centenares de mujeres y niños.

Las condiciones de los presos es un tema particularmente sensible para los palestinos: Se estima que un millón de palestinos estuvieron en prisiones israelíes desde la ocupación militar de Cisjordania y Gaza en el año 1967.

Fuente: Corresponsal de PalestinaLibre.org en Jerusalén – Palestina