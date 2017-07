Líder israelí quería expulsar a los palestinos a Brasil en 1967, según documentos históricos

Primer Ministro israelí Levi Eshkol y el ministro de Defensa Moshe Dayan durante la Guerra de los Seis Días. Creación - Ilan Bruner GPO

En Brasil, una sorprendente revelación realizada en mayo de este año, pasó desapercibida por casi todos en el país. La desclasificación de archivos confidenciales israelíes, sobre el período de la Guerra de los Seis Días de 1967, reveló el deseo del entonces primer ministro de Israel, Levi Eshkol, de enviar a Brasil a millones de palestinos que vivían en los territorios ocupados. "Si dependiera de nosotros, enviaríamos a todos los palestinos a Brasil", señaló Eshkol durante una reunión del gabinete de seguridad el 15 de junio 1967.

La conversación sobre la continuación del proceso de limpieza étnica en Palestina iniciada en 1948 no paró ahí. El Ministro de Justicia de esa época, Yaakov Shimshon Shapira, objetó: " Ellos son los habitantes de esta tierra y ahora usted los controla. No hay ninguna razón para expulsar a los árabes y transferirlos a Irak". Y Eshkol respondió: "¡No sería un gran desastre (...) Nosotros no somos infiltrados aquí, el territorio de Israel es nuestro por derecho!".

Los archivos nacionales israelíes divulgaron miles de documentos, grabaciones y testimonios de la guerra del 05 al 10 de junio de 1967, así como de las semanas anteriores y siguientes. En aquellos días, Israel lanzó un ataque “preventivo” contra Egipto, Jordania y Siria y acabó ocupando los territorios de la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania y las colinas del Golán, todos, a excepción del Sinaí, aún siguen bajo el dominio israelí.

Militares israelíes, liderados por Dayan, caminan sobre la Explanada de las Mezquitas tras la ocupación de Jerusalén, en 1967.

En la misma reunión del 15 de junio de 1967, el ministro de Relaciones Exteriores de la época, Abba Eban, alertó sobre un potencial "barril de pólvora" y los inconvenientes del régimen del apartheid que Israel estableció en los territorios ocupados.

"Aquí tenemos la presencia de dos poblaciones, una beneficiada por todos los derechos civiles y la otra tiene todos esos derechos negados", declaró Eban. "Es un cuadro con dos clases de ciudadanos que es difícil de defender, incluso en el contexto de la historia judía. El mundo tomará partido del movimiento de liberación de este millón y medio de palestinos", agregó.

El máximo de tierras con el mínimo de árabes

Los documentos no revelan el raciocinio por la elección de Brasil como destino elegido por los israelíes para enviar a los millones de palestinos que vivían en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Lo más probable es que sea sólo el lugar más lejano y extenso que la mente de Eshkol haya conseguido en aquel tiempo. En otra ocasión, Canadá también habría sido considerado. Sin embargo, los diálogos son reveladores de algunas interpretaciones que los historiadores hacen sobre los días que llevaron a la ocupación de los territorios palestinos.

En primer lugar, muestra una indecisión de los líderes sionistas sobre cómo realizar el antiguo sueño sionista: el máximo de tierras con el mínimo de árabes. En segundo lugar, confirma, una vez más, el imperativo detrás de las políticas israelíes para los palestinos: guerras y expulsión.

La conquista de toda Palestina histórica siempre fue un objetivo de los padres fundadores del Estado sionista. Sin embargo, siempre fue descartada por lo que significan los millones de nativos palestinos como una amenaza demográfica al carácter judío del Estado. La serie de documentos desclasificados este año confirman que en 1967 los dirigentes sionistas dejaron de lado los argumentos utilizados por sus antecesores.

Militares israelíes y religiosos se reúnen en frente del Muro de los Lamentos para celebrar la conquista de Jerusalén en 1967.

El gabinete del primer ministro tomó con euforia la oportunidad de hacer realidad de la promesa bíblica de tierra para Israel, además de tomar para sí el Muro de los Lamentos, lo que los israelíes lamentaban no haber logrado en la guerra de 1948. Los territorios conquistados eran todavía entendidos como un cinturón de defensa contra los enemigos externos.

La confusión entre los principales líderes israelíes en relación con el destino de la población nativa palestina, también se produjo en el debate sobre el estatus de Cisjordania. En los días siguientes a la ocupación, los dirigentes sionistas decidieron establecer un estado palestino, discutían la posibilidad de darles autonomía o un estatuto temporal. La solución, sin embargo, fue la permanencia de la guerra.

El conflicto cotidiano posibilitó conciliar los intereses divergentes de los israelíes. A través de ella, los sionistas obtuvieron acceso al máximo de tierra, colonizándola, mientras se mantuvo a los habitantes palestinos excluidos del factor demográfico, mediante un proceso lento y gradual de expulsión y muerte. Como resultado, los territorios palestinos están sometidos al mismo raciocinio hasta hoy. Como evalúa el historiador israelí Tom Segev, todavía estamos atrapados en 1967. El séptimo día todavía está en curso.

