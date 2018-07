Flotilla de la Libertad: Doce países, cuatro continentes para romper el bloqueo de Gaza

El pasaje del barco Al Awda (El Retorno), que navega en estos momentos hasta la Franja de Gaza,se compone de activistas de una docena de países de cuatro de los cinco continentes. El pesquero, bautizado en árabe con el significativo nombre de El Retorno, fue fletado en Noruega. Su capitán, Herman Reksten, es noruego como una parte importante de la tripulación. Pero la Flotilla de la Libertad tiene más pasaje en sus tres naves y lleva una importante carga de activistas por los derechos humanos en general y por la libertad de Palestina en particular. Este es el retrato de algunos de los hombres y mujeres que desafiarán las amenazas de Israel y tratarán de llegar hasta las costas de Gaza para romper el bloqueo con su cargamento de solidaridad, suministros médicos solicitados desde Gaza y deseos de justicia.

Zohar Chamberlain Regev es una de las personas embarcadas en la Flotilla. Ella es israelí, pero lleva 14 años residiendo en España. Zohar es la propietaria del barco Zaytouna, Oliva en árabe, que en 2016, trato de burlar el bloqueo a Gaza tripulado por mujeres. Su barco fue incautado por las autoridades israelíes, además de que detuvieron y deportaron a toda la tripulación. Aún pendiente de juicio, Zohar ha decidido volver a participar en la Flotilla como responsable y líder de la Flotilla de la Libertad a bordo de Al Awda (El Retorno). Como parte de las tripulaciones podemos encontrar también a Francisco Canales García, a bordo del velero Freedom, concejal en el Ayuntamiento cordobés de Alajar, en la sierra de Aracena, donde vive desde hace años por sus convicciones ecologistas y su interés por vivir en un entorno rural. Francisco llevará la solidaridad andaluza a Gaza tras el paso de la Flotilla por Cádiz donde recibieron una muy calurosa bienvenida. Navega como tripulantes también Emilia Nacher, enfermera y navegante experta en socorrismo, miembro de la Asamblea del Pueblo Palestino en Valencia. Emilia ha cooperado con los refugiados sirios en Grecia los últimos dos años.

Una defensora de los derechos de las mujeres y la sanidad pública

Lucía Mazarrasa es la representante de Rumbo a Gaza en esta navegación por Un futuro digno para Palestina, enfermera jubilada, tiene tras de sí toda la vida de solidaridad como cooperante en Nicaragua, Mozambique, Irak, Uruguay, Cuba y Perú, a través de la ONG Sur que ayudó a fundar en los años 90. Miembro del Foro de Política Feminista también representa a las mujeres del mundo en la Flotilla de la Libertad. Además es experta y defensora de la sanidad pública.

Tanto Lucía, como el resto de los activistas que viajan a Gaza esperan poder arribar a las costas gazatíes para regalar las embarcaciones en las que viajan a los pescadores de la franja. Las autoridades israelíes atacan sus pesqueros, dañándolos e, incluso, hundiéndolos, y cada vez tienen menos medios para ganarse la vida. A esto se une que, ni siquiera, pueden faenar en el litoral legalmente reconocido en los Acuerdos de Oslo, las 20 millas que rodean el castigado territorio palestino.

Tripulación nórdica

Entre quienes tienen más esperanza de conservar la embarcación se encuentra Jan Petter Hammervold. Es un ingeniero de edificios en su Noruega natal, pero ha estado en la reconstrucción del pesquero que han rebautizado como Al Awda (El Retorno). Hammervold no navega por primera vez a Gaza. Ya lo hizo en 2012 a bordo del Estelle y lo volvió a intentar en 2015 en el Juliano, un barco que fue saboteado y tuvo que quedarse en la isla de Corfú. Junto a él estaban el capitán Reksten, un marinero profesional que ha declarado “su intención de llevar la solidaridad a otros marineros, los pescadores de Gaza” y Charlie Andreasson, sueco, que ejerce como primer oficial a bordo del Al Awda (El Retorno). Andreasson ha sido, además, escudo humano en los ataques israelíes a Gaza de 2014, una experiencia que relató en su libro Diario de Gaza publicado en 2015. También la aventura en el Estelle le inspiró un libro a Hammervold. La tercera autora de una obra literaria que viaja en la Flotilla es la doctora Swee Ang. Estuvo entre los refugiados palestinos que viven desde 1948 en los campos de refugiados de Sabra y de Shatila y la experiencia le dicto el libro De Beirut a Jerusalen. Ella se encargará de la salud de los tripulantes durante la travesía. Sarah Katz, es otra tripulante, francesa, que ha dejado atrás a sus tres hijos y cinco nietos para honrar la memoria de sus padres, miembros de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Ella es autora de dos libros titulados Crónica de Gaza y Gentes de Gaza tras su experiencia coordinando campañas educativas entre los años 2016 y 2018.

Un chef a bordo

El noruego Jorgen Pederson será el cocinero de Al Awda (El Retorno). Para ello ha dejado temporalmente su trabajo como chef profesional en un restaurante de Oslo. Ha dedicado su esfuerzo en la Flotilla a un amigo palestino recientemente fallecido.

La tripulación del pesquero la completan, Arne Birger Heli, mecánico de “a bordo”, que es también el líder del Comité de Palestina de Drammen, la novena ciudad de Noruega, con 67.000 habitantes y Mikkel Grüner, marinero durante la travesía y concejal de la Izquierda Socialista en el Ayuntamiento de Bergen, la turística y portuaria segunda ciudad de Noruega

El Al Awda (El Retorno) cuenta con veteranos de la solidaridad con Palestina como el norteamericano Joe Meadors, superviviente de un ataque al USS Liberty durante la guerra de los seis días en 1967 entre árabes e israelíes. Joe ya estuvo en la Flotilla de la Libertad en 2010 y fue parte del equipo de apoyo en tierra durante 2011 y 2015. También hay jóvenes militantes, como la sueca Divina Levrini que se define como activista de los derechos humanos y considera “posible poner fin a muchas injusticias si actuamos, aunque sea arriesgado”.

Una atleta avanzada a su tiempo

Gerd von der Lippe es una destacada deportista noruega, ya retirada, que logró en 1975 que las corredoras de su país pudieran participar en las carreras de relevos que les estaban vedadas, a las mujeres, hasta ese momento. Con ese mismo entusiasmo ha trabajado en defensa de los derechos de los palestinos desde su puesto como vicepresidenta de la campaña Ship to Gaza Norway

La navegación podrá ser relatada en primera persona por el periodista australiano Chris Graham, editor, especializado en periodismo de investigación, lo que le ha valido importantes galardones en su país vinculados con los derechos humanos por el tratamiento de sus informaciones sobre la población aborigen. Tras su primera visita a Cisjordania en 2016 no ha dudado en seguir luchando por los derechos del pueblo palestino. La Flotilla cuenta también con un sindicalista de Nueva Zelanda, Mike Treen, del sindicato Unite Union y destacado defensor de los derechos humanos. Por su parte, John Turnbull, de Canadá, ha repetido en la Flotilla tras su participación en el barco canadiense a Gaza en 2011.

Dada la grave situación en los hospitales palestinos, la Flotilla transporta algunos suministros médicos que se necesitan con urgencia por valor de 10.000€ que han sido donados por gentes de todo el mundo. Esta necesidad es, aún más crítica, por las miles de personas gravemente heridas por los francotiradores israelíes y el gas lacrimógeno en los últimos meses durante las protestas de La gran marcha del retorno. También formarán parte de la donación los barcos Al Awda (El Retorno), Freedom y Falestine, que se han ofrecido a las cofradías de pescadores de Gaza para ampliar su flota pesquera y como apoyo a un sector vital para la franja de Gaza.

La Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad (FFC) es un movimiento solidario de la sociedad civil y está compuesto por campañas e iniciativas de todo el mundo que trabajan juntas para poner fin al asedio de Gaza. En la campaña Un futuro digno para Palestina nuestros socios son: Canadian Boat to Gaza, Freedom Flotilla Italia, MyCARE Malasia, Kia Ora Gaza (Nueva Zelanda / Aotearoa) , Ship to Gaza Norway, IHH (Turkey), Palestine Solidarity Alliance (Sudáfrica), Rumbo a Gaza (en el estado español y en América Latina), Ship to Gaza Sweden, US Boat to Gaza, International Committee for Breaking the Siege of Gaza, Gaza Freedom Flotilla Australia, “Colectivo Nacional para Palestina” y “Plataforma de ONG para Palestina” (los dos últimos de Francia).

